Эксперт: предложение СК о конфискации имущества за коррупцию не в интересах правящего класса

Субъекты законотворчества РФ не спешат с возвращением в УК статьи о конфискации имущества по коррупционным преступлениям, потому что многие из их представителей сами воруют у государства, считает эксперт Кирилл Кабанов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса (УК) РФ для ее применения по преступлениям коррупционного характера. Об этом он заявил в интервью "Известиям".

Бастрыкин подчеркнул, что в связи с необязательностью применения для суда меры в виде конфискации имущества судьи часто не реализуют эти полномочия, хотя "только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей". В преступлениях коррупционной направленности следователями разоблачено свыше 5 тыс. лиц (5038), обладающих особым правовым статусом", — добавил Бастрыкин.

"В их числе свыше 3 тыс. депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов субъектов РФ, 35 судей, 119 прокурорских работников, 516 адвокатов, 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 — Следственного комитета", — привел он данные о работе СК за восемь с лишним лет."

По словам Бастрыкина, СК "по-прежнему настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц, ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц".

Отдельной проблемой он назвал и вывод принадлежащих государству активов за рубеж активов. "Многие такие факты установлены в ходе расследования транснациональных преступлений, в том числе коррупционных. Поэтому правоохранительные органы должны добиваться возврата из-за рубежа имущества, денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих государству", — сказал глава СК РФ.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением, что за коррупцию карают только мелких чиновников, Бастрыкин пояснил, что для доказательства причастности "больших чиновников" к коррупционным преступлениям, требуется больше времени".

Так, в деле экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко "точка еще не поставлена", так как "продолжается предварительное следствие по иным эпизодам коррупционной деятельности бывшего полицейского. Соучастник обвиняемого объявлен в розыск".

По другому громкому делу — в отношении экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и еще 11 фигурантов, которым недавно был вынесен приговор, глава СК РФ напомнил, что "общая сумма причиненного Республике Коми ущерба от действий обвиняемых превысила 3,8 млрд рублей".

Добавим, что во вторник Московский городской суд отклонил жалобу на арест 925 миллионов рублей на счетах экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. По данным следствия, в 2011–2014 годах Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Деньги вывели за рубеж.

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, "мы можем рассматривать законопроект, который внесен субъектом законодательной инициативы, такого законопроекта, я в нашем комитете не видел". Таковыми субъектами, продолжил депутат, являются: президент, правительство, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, региональные органы законодательной власти, Верховный суд. "Если чиновник высказал здравую мысль, то это не значит, что появился сам по себе законопроект. Надо — я же не спорю, но нужен документ" —, подчеркнул первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству.

Как сказал "Правде.Ру" председатель Национального антикоррупционного комитета Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, сегодня, реализовавший свое привилегированное положение чиновник, украв у государства 4-5 миллиардов рублей, садится в тюрьму по приговору суда на 5-7 лет, а выходит из нее через три по условно-досрочному освобождению (УДО) и остается со своими деньгами, при этом половина, если не большая их часть, записана на родственников. О конфискации говорят давно и все, но "Единая Россия" (обладающая законодательным большинством в Думе — Ред.) высказала мнение, что нам не нужно ужесточать законодательство, а мы будем соблюдать то, что есть", поэтому воз и ныне там, отметил Кирилл Кабанов.

По мнению эксперта, надо реализовывать предложение Бастрыкина, "даже с точки зрения того, что мы сможем Запад заставить вернуть нам выведенные активы". Сейчас это невозможно, так как нет постановления суда, что это коррупционные деньги. Однако это будет трудно сделать, так как у " коррупции есть свои лоббисты", отметил Кирилл Кабанов.

"У нас сейчас защищают коррупционеров под видом защиты интересов бизнеса, найдутся правозащитники, которые скажут, что бизнес опять гнобят", — отметил эксперт. "Государству нужны дополнительные доходы, ногосударство — это машина, но за рулем этой машины не всегда сидят честные люди", — резюмировал Кирилл Кабанов.

Заметим, что конфискация имущества в качестве вида наказания существовала в УК страны до 2003 года и ранее в СССР. Сейчас российский УК предусматривает конфискацию имущества (ст. 104.1 УК РФ) в случае, если оно было получено в результате совершения определенных преступлений, например убийства, торговли людьми, использования рабского труда или получения взятки.

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