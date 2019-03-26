"От "коробки из-под ксерокса" к делу Абызова"

Задержание Абызова - абсолютное дежавю с началом дела "коробок из-под ксерокса". Силовики против вороватых либералов.Чем закончилось предыдущее дело, мы помним. Чем всё закончится сейчас - вопрос открытый.
Объединяющее начало и в первом, и во втором деле - Анатолий Чубайс. И если в 1996-м году были задержаны сотрудники возглавляемого им предвыборного штаба Бориса Ельцина Аркадий Евстафьев и Сергей Лисовский, то Абызов в возрасте 26 лет стал членом правления, а в 27 - зампредом Чубайса в РАО "ЕЭС России".
Учитывая, что взяли Абызова по факту обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», очевидно, что истоки дела, скорее всего, начинаются с работы именно в РАО "ЕЭС".
Варианты такие: либо одна команда снимается и использует свои авиабилеты с открытыми датами, либо другая идёт под увольнение.
Возможен, конечно, и третий вариант.
И вот какая дилемма: с одной стороны - Игорь Сечин, чья команда, как пишет "Образ будущего", собирала львиную долю материалов по Абызову. С другой - Анатолий Чубайс, к команде которого в 1996 году "КоммерсантЪ" причислял Владимира Путина.
(В то же время, если Чубайс как раз и сотрудничает со следствием по "выманиванию" Абызова, что вероятно, как сообщают некоторые источники, то это некоторым образом меняет логику всего вышенаписанного. Но если для него всё это было неожиданным, то - никак не меняет).
Но дело это способно - может, краткосрочно, а, может, и долгосрочно оказать существенное влияние на основной рейтинг.
И это понятно всем наблюдателям.
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