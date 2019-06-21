Экс-полковник Захарченко собирался вернуть деньги в бюджет - адвокат

Адвокат Дмитрия Захарченко пытается добиться снятия обвинений со своего подзащитного, утверждая, что экс-полковник хотел вернуть деньги в бюджет. Александр Горбатенко заявил, что у защиты есть доказательства невиновности Захарченко, но суд не принял их во внимание.



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По словам Горбатенко, незадолго до своего задержания Дмитрий Захарченко занимался поиском лиц, которые были виновны в хищении, а деньги хранил у себя дома, но собирался вернуть их в бюджет.