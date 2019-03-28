СМИ связали уголовное дело против Абызова с тем, что он финансировал американские оборонные проекты

Издание "Настоящее время" со ссылкой на высокопоставленного чиновника в госкорпорации сообщило о связи уголовного дела Абызова с его финансированием оборонно-технологических проектов в США.
По словам источника, Михаил Абызов вложил крупную сумму денег в крупнейший российский венчурный фонд в Кремниевой долине — Bright Capital. Именно по этим инвестициям в России возникли вопросы к Абызову. На сайте венчурного фонда утверждается, что он финансирует около 35 различных технологических проектов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что защита Михаила Абызова предложила суду залог в размере одного миллиарда рублей, чтобы обвиняемого освободили, либо отправили под домашний арест.
Также "Правда.Ру" публиковала новость о том, что Михаил Абызов пытался позвонить премьер-министру России Дмитрию Медведеву сразу после своего задержания сотрудниками ФСБ.
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Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
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