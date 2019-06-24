Полпред: Кумовство, клановость и коррупция подрывают доверие жителей ЮФО к выборам

В подборе кандидатов на выборные должности в ЮФО существуют недоработки. Об этом заявил полпред президента в данном федеральном округе Владимир Устинов.



Спецоперация против коррупции: в чем подозревают задержанных сочинских чиновников

По его словам, в субъекте РФ часто выявляются факты кумовства, клановости и коррупции. Во власть стремятся попасть преступники. Все это делает менее эффективной внутреннюю политику и подрывает доверие населения к выборам.

В каждом случае использования мандата в корыстных целях необходимо разбираться очень тщательно и наказывать тех, кто "выдвинул преступников в депутаты", отметил полпред. Это, в частности, касается Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.

Напомним, в сентябре во всех регионах округа состоятся выборы. Так, местные жители будут избирать главу Калмыкии, губернаторов Астраханской и Волгоградской областей.

Источник превью: сайт "Единой России"

Читайте также:

Полпред президента в ЮФО потребовал от глав регионов реальной борьбы с коррупцией вместо "показухи"