Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и предоставлении доступа к банковской тайне на стадии доследственных проверок.
По словам пресс-секретаря российского лидера, по данным вопросам какой-либо четкой позиции нет, по ним необходима экспертная проработка.
Представитель Кремля добавил, что методы борьбы с коррупцией в нашей стране постоянно совершенствуются.
Свои предложения Бастрыкина изложил в интервью "Известиям" во вторник. Он отметил, что за 8 лет существования СК в суд направлено уже 80 тыс. уголовных дел о коррупции, в 2018-м у задержанных изъяли имущество и деньги почти на 2 млрд рублей.
Глава ведомства также констатировал, что борьба с коррупцией идет на всех уровнях, потому что любое преступление такой направленности - это преступление против государственной власти.
Источник фото: Facebook
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