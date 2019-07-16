В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров

Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и предоставлении доступа к банковской тайне на стадии доследственных проверок.

По словам пресс-секретаря российского лидера, по данным вопросам какой-либо четкой позиции нет, по ним необходима экспертная проработка.

Представитель Кремля добавил, что методы борьбы с коррупцией в нашей стране постоянно совершенствуются.

Свои предложения Бастрыкина изложил в интервью "Известиям" во вторник. Он отметил, что за 8 лет существования СК в суд направлено уже 80 тыс. уголовных дел о коррупции, в 2018-м у задержанных изъяли имущество и деньги почти на 2 млрд рублей.

Глава ведомства также констатировал, что борьба с коррупцией идет на всех уровнях, потому что любое преступление такой направленности - это преступление против государственной власти.

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