Уральский полпред был шокирован новостью о госизмене своего помощника

Для полпреда президента в УрФО Николая Цуканова стало очень неожиданным подозрение его помощника Александра Воробьева в госизмене.



Офицер ФСБ приговорен к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене — видео

Об этом он заявил на встрече с парламентариями в Екатеринбурге. Цуканов добавил, что он был шокирован, как и все остальные, и отметил, что достаточным объемом информации не обладает.

Полпред также подчеркнул, что ситуация эта крайне неприятная, и пообещал, что его аппарат окажет правоохранительным органам любое нужное содействие.

Воробьева задержали на прошлой неделе. Он арестован судом на 2 месяца, сейчас находится в СИЗО "Лефортово". Подробности данного дела не разглашаются.

Накануне стало известно, что Воробьева исключили из списка помощников Цуканова. На портале полпредства его помощниками значились он, Анна Ленская и Евгений Гурарий. Теперь же остались только двое.

Источник превью: официальный сайт УрФО

Читайте также:

Песков не знает о сокращении списка помощников полпреда Цуканова