Для полпреда президента в УрФО Николая Цуканова стало очень неожиданным подозрение его помощника Александра Воробьева в госизмене.
Об этом он заявил на встрече с парламентариями в Екатеринбурге. Цуканов добавил, что он был шокирован, как и все остальные, и отметил, что достаточным объемом информации не обладает.
Полпред также подчеркнул, что ситуация эта крайне неприятная, и пообещал, что его аппарат окажет правоохранительным органам любое нужное содействие.
Воробьева задержали на прошлой неделе. Он арестован судом на 2 месяца, сейчас находится в СИЗО "Лефортово". Подробности данного дела не разглашаются.
Накануне стало известно, что Воробьева исключили из списка помощников Цуканова. На портале полпредства его помощниками значились он, Анна Ленская и Евгений Гурарий. Теперь же остались только двое.
Источник превью: официальный сайт УрФО
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