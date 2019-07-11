Песков не знает о сокращении списка помощников полпреда Цуканова

Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию об увольнении задержанного по подозрению в госизмене помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьева.



Песков пошутил, что Путин работает и не спит

Пресс-секретарь главы государства отметил, что данной информацией не располагает и что ее необходимо проверить. Он объяснил, что помощники полпредов назначаются и увольняются распоряжением не президента, а главы администрации Кремля.

Ранее в четверг стало известно, что Воробьева исключили из списка помощников Николая Цуканова. На сайте полпредства его помощниками значились он, Анна Ленская и Евгений Гурарий. Теперь же в данном списке остались только двое.

Воробьева задержали 4 июля. Он арестован на два месяца и помещен в СИЗО "Лефортово".

Подробности дела не разглашаются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился госуправлению в Варшаве.

Песков ранее заявлял, что Путин осведомлен об этом деле, но с Цукановым его не обсуждал.

Источник превью: Facebook

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