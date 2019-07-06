Помощника полпреда президента России арестовали за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александра Воробьева, который был задержан по подозрению в государственной измене.



В Москве задержан бывший полномочный представитель президента РФ / Новости от 28.03.2019 09:33

Суд удовлетворил просьбу следователей и заключил Воробьева под стражу до 4 сентября. На судебное заседание подозреваемый явился в маске и попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.

Напомним, о задержании Воробьева стало известно накануне. В Центре общественных связей ФСБ России пояснили, что он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Государственная измена". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Делу присвоен гриф "Секретно".