Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александра Воробьева, который был задержан по подозрению в государственной измене.
Суд удовлетворил просьбу следователей и заключил Воробьева под стражу до 4 сентября. На судебное заседание подозреваемый явился в маске и попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.
Напомним, о задержании Воробьева стало известно накануне. В Центре общественных связей ФСБ России пояснили, что он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Государственная измена". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Делу присвоен гриф "Секретно".
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