Сенатор Ирина Гехт будет работать в челябинском правительстве

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт возвращается в Челябинск и будет работать в регправительстве. Как стало известно, она будет курировать социальный блок.



Кириенко заявил, что роль Совета Федерации растет благодаря профессионализму сенаторов

Сама Гехт написала в Facebook, что приходится возвращаться к "старой жизни". "Тяжело было уезжать, но ещё тяжелее возвращаться", - отметила она.

Гехт стала членом Совфеда 5 лет назад по представлению экс-губернатора региона Бориса Дубровского. До этого она была замгубернатора по социальным вопросам и главой областного министерство социальных отношений.

Напомним, ранее врио челябинского губернатора Алексей Текслер представил трех претендентов на пост сенатора в случае его победы на выборах. Это председатель Заксобрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Источник превью: сайт Совета Федерации

Читайте также:

Матвиенко готова и дальше возглавлять Совфед