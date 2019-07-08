Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт возвращается в Челябинск и будет работать в регправительстве. Как стало известно, она будет курировать социальный блок.
Сама Гехт написала в Facebook, что приходится возвращаться к "старой жизни". "Тяжело было уезжать, но ещё тяжелее возвращаться", - отметила она.
Гехт стала членом Совфеда 5 лет назад по представлению экс-губернатора региона Бориса Дубровского. До этого она была замгубернатора по социальным вопросам и главой областного министерство социальных отношений.
Напомним, ранее врио челябинского губернатора Алексей Текслер представил трех претендентов на пост сенатора в случае его победы на выборах. Это председатель Заксобрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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