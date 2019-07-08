Валентина Матвиенко готова претендовать на кресло спикера Совфеда после выборов, который пройдут в сентябре.
По ее словам, это вопрос к сенаторам. Если они предложат ей продолжить работу на этом посту и проголосуют, то она готова. Матвиенко добавила, что когда она соглашалась стать одним из кандидатов в сенаторы от губернатора Петербурга, делала это вовсе не "механически".
Полномочия Матвиенко в качестве сенатора прекращаются через 3 месяца. Она выдвинута одним из претендентов на кресло члена СФ. Спикер заявила, что готова и дальше по мере сил помогать северной столице.
Кандидатуры на должность спикера верхней палаты парламента предлагаются сенаторами. Каждый может предложить лишь одну, и спикер избирается тайным голосованием.
Добавим, избирком Петербурга уже зарегистрировал несколько человек в качестве кандидата на пост губернатора. В частности, это представитель "Гражданской платформы" Михаил Амосов, режиссер Владимир Бортко от КПРФ.
Источник превью: сайт Совета Федерации
Читайте также:
Матвиенко: "Мне никогда не делали скидок на то, что я женщина"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.