Матвиенко готова и дальше возглавлять Совфед

Валентина Матвиенко готова претендовать на кресло спикера Совфеда после выборов, который пройдут в сентябре.



Матвиенко поставила сенаторам пятерку за работу в прошлом году

По ее словам, это вопрос к сенаторам. Если они предложат ей продолжить работу на этом посту и проголосуют, то она готова. Матвиенко добавила, что когда она соглашалась стать одним из кандидатов в сенаторы от губернатора Петербурга, делала это вовсе не "механически".

Полномочия Матвиенко в качестве сенатора прекращаются через 3 месяца. Она выдвинута одним из претендентов на кресло члена СФ. Спикер заявила, что готова и дальше по мере сил помогать северной столице.

Кандидатуры на должность спикера верхней палаты парламента предлагаются сенаторами. Каждый может предложить лишь одну, и спикер избирается тайным голосованием.

Добавим, избирком Петербурга уже зарегистрировал несколько человек в качестве кандидата на пост губернатора. В частности, это представитель "Гражданской платформы" Михаил Амосов, режиссер Владимир Бортко от КПРФ.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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