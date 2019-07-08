Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Российский лидер также присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Другим документом глава государства разрешил в минбороны иметь 12 заместителей министра, в том числе двух первых. Также в список включаются один статс-секретарь - заместитель министра, один заместитель министра - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил и один зам - руководитель аппарата министра.
Указы вступили в силу в день подписания.
Напомним, Евкуров стоял во главе Ингушетии с 2008-го. Он объявил о своей отставке 24 июня и объяснил данное решение разобщенностью общества в регионе.
Врио главы РИ назначен Махмуд-Али Калиматова, который ранее был прокурором республики.
Источник превью: официальный сайт Ингушетии
Читайте также:
Шойгу переадресовал Евкурову вопрос о переходе на работу в минобороны
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.