Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.



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Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Российский лидер также присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Другим документом глава государства разрешил в минбороны иметь 12 заместителей министра, в том числе двух первых. Также в список включаются один статс-секретарь - заместитель министра, один заместитель министра - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил и один зам - руководитель аппарата министра.

Указы вступили в силу в день подписания.

Напомним, Евкуров стоял во главе Ингушетии с 2008-го. Он объявил о своей отставке 24 июня и объяснил данное решение разобщенностью общества в регионе.

Врио главы РИ назначен Махмуд-Али Калиматова, который ранее был прокурором республики.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

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