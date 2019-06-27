Глава Минобороны Сергей Шойгу не стал давать комментарии относительно возможности назначения экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова его заместителем.
Представителям СМИ он посоветовал обратиться к самому Евкурову.
Ранее о том, что экс-глава РИ станет замминистра, сообщил "Коммерсант". Сам он заявлял, что пока не знает, каким будет его новое место работы, и уточнял, что ситуация прояснится на следующей неделе.
"Интерфакс" со ссылкой на свои источники написал, что решение о назначении Евкурова заместителем министра обороны уже принято, а документ будет подписан в понедельник или вторник.
Напомним, Евкуров заявил о намерении покинуть пост несколько дней назад. Накануне российский лидер принял его отставку и назначил врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.
Евкуров в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что готов выполнять задачи в любом секторе.
Источник превью: Википедия
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