Шойгу переадресовал Евкурову вопрос о переходе на работу в Минобороны

Глава Минобороны Сергей Шойгу не стал давать комментарии относительно возможности назначения экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова его заместителем.



Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

Представителям СМИ он посоветовал обратиться к самому Евкурову.

Ранее о том, что экс-глава РИ станет замминистра, сообщил "Коммерсант". Сам он заявлял, что пока не знает, каким будет его новое место работы, и уточнял, что ситуация прояснится на следующей неделе.

"Интерфакс" со ссылкой на свои источники написал, что решение о назначении Евкурова заместителем министра обороны уже принято, а документ будет подписан в понедельник или вторник.

Напомним, Евкуров заявил о намерении покинуть пост несколько дней назад. Накануне российский лидер принял его отставку и назначил врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Евкуров в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что готов выполнять задачи в любом секторе.

Источник превью: Википедия

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