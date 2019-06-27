Источники в окружении бывшего главы Ингушетии сообщили "Коммерсанту" что, Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны России. Ранее Евкуров ушел в отставку с поста главы Ингушетии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о гласных и негласных причинах отставки Юнуса-Бек Евкурова. Как пишут в телеграм-канале "Медиатехнолог", "то, что Юнус-Бек Евкуров попросил Путина об отставке с поста главы Ингушении, означает только то, что в федеральном центре уже "утвердили" нового главу Ингушетии.
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