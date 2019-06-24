Юнус-Бек Евкуров обратился к жителям республики на национальном телевидении и рассказал, что покидает пост главы республики. Евкуров сообщил, что обратился с соответствующим прошением к президенту страны Владимиру Путину.
Юнус-Бек Евкуров руководил республикой с ноября 2008 года. В своем обращении к народу Ингушетии Евкуров сообщил, что сейчас народ проходит испытание на единство.
"Все достижения, которые достигла республика за последние годы - результат единства ингушского народа. Однако в последнее время единство было нарушено и отвечать за это должны местные власти", - заявил Евкуров.
"У меня есть мужество сказать, что я и моя команда в ответе за то, что сегодня происходит в республике. Власть не затмила мне глаза", - подвел итог глава Ингушетии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте в Ингушетии. 26 марта в Магасе согласованная акция протеста против изменения границ между Ингушетией и Чеченской республикой переросла в несогласованную. В митинге, по данным властей, участвовали три тысячи человек. Активисты отказались расходиться после того, как подошло к концу время проведения акции. Между митинговавшими и сотрудниками правоохранительных органов произошли стычки. Пострадали 10 омоновцев, двое из которых попали в больницу в тяжелом состоянии. Среди митинговавших пострадавших не было.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.