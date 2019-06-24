Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия

Лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров официально заявил о намерении подать в отставку. Об этом он сообщил в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил.



Подавший в отставку Евкуров режет мальчику помпон

Евкуров заявил, что "свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики".

Полномочия Евкурова истекают в 2023 году, но глава республики пояснил, что в какой-то момент приходится делать выбор между

своими интересами и общественной пользой. "Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", - сказал глава региона.

Евкуров в своем выступлении отметил, что за последние годы в республике удалось победить терроризм и добиться мира. Напомним, он стал и.о. главы Ингушетии 30 октября 2008 года после отставки Мурата Зязикова. Ранее Евкуров служил в воздушно-десантных войсках, прошел путь до начальника штаба полка до командира подразделением российских десантников, которое совершило знаменитый марш-бросок в Косово и взяло под контроль аэропорт Приштины.

На Евкурова совершили покушение в 2009 году. 8 сентября 2013 года Герой России Юнус-Бек Евкуров был вновь избран парламентом Ингушетии главой республики. Очередное переизбрание состоялось в 2018 году.

Отметим, что звание присвоено 13 апреля 2000 года за мужество, проявленное во второй чеченской войне, и освобождение из плена 12 российских солдат. У Евкурова также есть ордена Красной Звезды, Мужества, две медали "За отвагу" и другие награды.

Как пишут в телеграм-канале «Медиатехнолог», «то, что Юнус-Бек Евкуров попросил Путина об отставке с поста главы Ингушении означает только то, что в федеральном центре уже "утвердили" нового главу Ингушетии.

Вопрос по Евкурову решался очень давно, а после протестов, начавшихся еще в прошлом году, и непогашенного недовольства жителей Республики нужно было искать того, кто не сделал бы всё ещё хуже и точно понравился бы тейпам. Так что, скорее всего, новым главой станет кто-то из местных политиков".

"От отставки Евкурова двоякое ощущение. С одной стороны дикие истории вокруг границы и сами знаете что. С другой - великий Бек, бросок на Приштину, лицом к лицу с войсками НАТО. Впрочем, из этой обоймы - если к тебе не прилетело ФСБ на «самолете для посадок», конечно - не выпадают", - отмечают в телеграм-канале «Диванный аналитик».

Согласно национального опроса, проведенного в телеграм, большинство (41%) респондентов считают, что российский президент Владимир Путин примет отставку Евкурова. 6% думают, что это прошение будет отклонено. Вероятность того, что у Евкурова будет военная должность, отметили 13% опрошенных, а 14% заявили, что в будущем его ждет пост сенатора.

Дипломатическое поприще в Сербии прогнозируют Евкурову 5% участников опроса, а 1% думает, что глава Ингушетии попадет в опалу. Не определились с ответом всего 15% опрошенных, а 5% сочли, что президент назначит Евкурова руководителем мегарегиона Северный Кавказ. Так что разброс мнений весьма показателен.

Что касается версий, то по данным экспертов WhiteNewsPress, причина волнений и "разобщения" -- протесты против принятия "Закона о референдуме Республики Ингушетия где предлагается заменить по тексту "граждан РИ" на "граждан РФ, проживающих в РИ".

При этом также предлагается исключить из числа подлежащих вынесению на референдум вопрос о границах Республики (в т.ч. о границах с Чечней, из-за чего в Магасе стоит бессрочный митинг).

«Таким образом, Евкуров уходит ввиду протестов, а протесты носят федералистский, чтобы не сказать сепаратистский характер, и мотивированы в точности как, например, конфликт вокруг Карабаха.

Ждём либо введения "генерал-губернаторства" и попытки Москвы переломить ситуацию силой, либо отката решений ради заморозки конфликта», - пояснили эксперты.

"Парламент Ингушетии должен будет выбрать нового главу республики из предложенных президентом кандидатур, если главой государства будет принята отставка Юнус-Бека Евкурова",- подтвердил глава регионального избиркома Мусса Евлоев.