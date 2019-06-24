Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Кремль Парламент Суды Правительство
Автор Редакция рубрики "Политика"

Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия

Политика » Власть print

Лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров официально заявил о намерении подать в отставку. Об этом он сообщил в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил.


Подавший в отставку Евкуров режет мальчику помпон

Евкуров заявил, что "свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики".

Полномочия Евкурова истекают в 2023 году, но глава республики пояснил, что в какой-то момент приходится делать выбор между

своими интересами и общественной пользой. "Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", - сказал глава региона.

Евкуров в своем выступлении отметил, что за последние годы в республике удалось победить терроризм и добиться мира. Напомним, он стал и.о. главы Ингушетии 30 октября 2008 года после отставки Мурата Зязикова. Ранее Евкуров служил в воздушно-десантных войсках, прошел путь до начальника штаба полка до командира подразделением российских десантников, которое совершило знаменитый марш-бросок в Косово и взяло под контроль аэропорт Приштины.

На Евкурова совершили покушение в 2009 году. 8 сентября 2013 года Герой России Юнус-Бек Евкуров был вновь избран парламентом Ингушетии главой республики. Очередное переизбрание состоялось в 2018 году.

Отметим, что звание присвоено 13 апреля 2000 года за мужество, проявленное во второй чеченской войне, и освобождение из плена 12 российских солдат. У Евкурова также есть ордена Красной Звезды, Мужества, две медали "За отвагу" и другие награды.

Как пишут в телеграм-канале «Медиатехнолог», «то, что Юнус-Бек Евкуров попросил Путина об отставке с поста главы Ингушении означает только то, что в федеральном центре уже "утвердили" нового главу Ингушетии. 

Вопрос по Евкурову решался очень давно, а после протестов, начавшихся еще в прошлом году, и непогашенного недовольства жителей Республики нужно было искать того, кто не сделал бы всё ещё хуже и точно понравился бы тейпам. Так что, скорее всего, новым главой станет кто-то из местных политиков".

"От отставки Евкурова двоякое ощущение. С одной стороны дикие истории вокруг границы и сами знаете что. С другой - великий Бек, бросок на Приштину, лицом к лицу с войсками НАТО. Впрочем, из этой обоймы - если к тебе не прилетело ФСБ на «самолете для посадок», конечно - не выпадают", - отмечают в телеграм-канале «Диванный аналитик».

Согласно национального опроса, проведенного в телеграм, большинство (41%) респондентов считают, что российский президент Владимир Путин примет отставку Евкурова. 6% думают, что это прошение будет отклонено. Вероятность того, что у Евкурова будет военная должность, отметили 13% опрошенных, а 14% заявили, что в будущем его ждет пост сенатора.

Дипломатическое поприще в Сербии прогнозируют Евкурову 5% участников опроса, а 1% думает, что глава Ингушетии попадет в опалу. Не определились с ответом всего 15% опрошенных, а 5% сочли, что президент назначит Евкурова руководителем мегарегиона Северный Кавказ. Так что разброс мнений весьма показателен.

Что касается версий, то по данным экспертов WhiteNewsPress, причина волнений и "разобщения" -- протесты против принятия "Закона о референдуме Республики Ингушетия где предлагается заменить по тексту "граждан РИ" на "граждан РФ, проживающих в РИ".

При этом также предлагается исключить из числа подлежащих вынесению на референдум вопрос о границах Республики (в т.ч. о границах с Чечней, из-за чего в Магасе стоит бессрочный митинг).

«Таким образом, Евкуров уходит ввиду протестов, а протесты носят федералистский, чтобы не сказать сепаратистский характер, и мотивированы в точности как, например, конфликт вокруг Карабаха.

Ждём либо введения "генерал-губернаторства" и попытки Москвы переломить ситуацию силой, либо отката решений ради заморозки конфликта», - пояснили эксперты.

"Парламент Ингушетии должен будет выбрать нового главу республики из предложенных президентом кандидатур, если главой государства будет принята отставка Юнус-Бека Евкурова",- подтвердил глава регионального избиркома Мусса Евлоев. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сербия граница отставка ингушетия владимир путин акции протеста юнус-бек евкуров митинг в ингушетии
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Плодовые
Все о сорте малины Полька
Акушерство и гинекология
Соногистерография. Техника и показания
Новости Все >
В центре Москвы орудуют воры, которые угощают жертв отравленной газировкой
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке
Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Ирана
Смена главы Челябинска поможет активизировать подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, заявили в СФ
Почти $16 млрд составила выручка от экспорта военной техники в 2018 году - Путин
Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию грузин
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Кандидат в губернаторы Челябинской области грозит пожаловаться на местный избирком в ЦИК, прокуратуру и суд
"СР" после после заявления Путина предлагает кабмину повысить выплаты на детей от 1,5 до 3 лет для всех семей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел

Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.

Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Новости Грузии
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Военные новости
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Мир. Новости мира
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Власть
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Путешествия
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля

С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Кадыров обеспокоился антироссийскими протестами в Грузии
Мир. Новости мира
Кадыров обеспокоился антироссийскими протестами в Грузии
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Украины
Глава Харькова вернул имя маршала Жукова проспекту
Рустем Сафронов Трамп уверенно идет на второй срок Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Россию могут вернуть в ПАСЕ на этой неделе
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Призрак бродит по России - призрак Сталина
Исследование: доля среднего класса в РФ за период 2014-2017 годов сократилась
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Роспотребнадзор анонсировал усиление контроля над алкоголем грузинского производства
Глава Ингушетия Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой
Николай Платошкин: на отмену ДРСМД нам ответить нечем
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой
В центре Москвы орудуют воры, которые угощают жертв отравленной газировкой
В центре Москвы орудуют воры, которые угощают жертв отравленной газировкой
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Ирана
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ