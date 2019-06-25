Кадыров назвал поворотным решение Евкурова об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о досрочной отставке поворотным.



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Он констатировал, что Евкуров встал во главе региона в нелегкое время, когда была чрезвычайно сложная ситуация во всех сферах. По словам Кадырова, он отнесся к такому важному повороту в жизни очень ответственно и за время своей работы решил сложнейшие задачи.

Лишь волевой человек способен на принятие таких поворотных решений в своей судьбе, заявил глава ЧР. Именно таким и показал себя Евкуров, объявив о намерении оставить пост, добавил он и подчеркнул, что это не жест бессилия, а признак наличия духа и готовности служить республике и всей нашей стране.

Напомним, о намерении Евкурова досрочно уйти в отставку стало известно накануне. Он заявил, что должен нести ответственность за разобщенность местного населения.

Вместе с тем Евкуров подчеркнул, что его решение абсолютно никак не связано с акциями протеста, которые прошли в регионе после подписания соглашения о границах с Чечней.

Источник превью: "ВКонтакте"

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