Евкуров: соглашение о границах с Чечней подписать было необходимо

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что ожидал недовольства населения после подписания соглашения о границах с Чечней, но этот документ совершенно необходим.



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По его словам, граница между двумя регионами обязательно должна быть, поэтому он и глава Чечни Рамзан Кадыров и поставили подписи под соглашением. Евкуров подчеркнул, что его преемнику будет проще, так как оно уже подписано, граница установлена.

Напомним, накануне Евкуров заявили о намерении уйти в отставку. При этом он опроверг информацию о том, что решение связано с протестами, которые начались после подписания соглашения о границах с ЧР.

Сегодня Юнус-Бек Евкуров на заседании совета тейпов не поддержал идею одного из общественников обратиться к руководству РФ с просьбой сохранить за ним пост главы республики. Он заявил, что его решение окончательное и осознанное. В ближайшие дни будет объявлено имя главы региона.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

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