Решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова покинуть пост никак не связано с акциями протеста, которые прошли в республике в конце прошлого года после подписания соглашения о границах с Чечней.
Об этом он сам заявил сегодня на заседании регправительства. По словам Евкурова, решение он принимал не под давлением оппозиции.
Глава РИ добавил, что идея об отставке родилась не вчера. Он выразил уверенность, что если будет необходимость, российский лидер найдет для него новое место работы.
Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года, срок его полномочий истекает в 2023-м. О намерении уйти в отставку он заявил вчера.
Руководитель фракции КПРФ в народном собрании республики Ильяс Богатырев отметил, что Ингушетия за время, по ею руководил Юнус-Бек Евкуров, преобразилась, ускорилось социально-экономическое развитие, наведен порядок с криминогенной ситуацией.
Источник превью: Википедия
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