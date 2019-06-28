Кандидат в губернаторы Челябинской области Александр Лебедев подал иск в суд об отмене выборов в совет депутатов Ленинского района регионального центра.
Его претензии касаются схемы избирательных округов. По словам Лебедева, если выборы не отменить сейчас, возможно, придется отменять их итоги.
Кандидат отметил, что за последние годы в областном центре появились новые микрорайоны, из-за этого возник дисбаланс в округах. ЦИК рекомендовал принять новую схему их границ, но власти это проигнорировали, сказал он.
Похожая ситуация, констатировал Лебедев, сложилась в четырех районах, но он является жителем Ленинского, поэтому требует отмены нарезки округов именно в нем. Если иск суд удовлетворит, выборы отложат, зато депутаты будут ближе к своим избирателям, заявил он.
Лебедев идет на выборы главы региона как самовыдвиженец. Всего к настоящему моменту о намерении побороться за этот пост заявили 14 человек.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
По словам ученого, из-за распространения водоросли спирогира увеличивается концентрация токсинов в Байкале.