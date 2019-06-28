Кандидат в губернаторы требует отменить выборы в челябинском районе

Кандидат в губернаторы Челябинской области Александр Лебедев подал иск в суд об отмене выборов в совет депутатов Ленинского района регионального центра.



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Его претензии касаются схемы избирательных округов. По словам Лебедева, если выборы не отменить сейчас, возможно, придется отменять их итоги.

Кандидат отметил, что за последние годы в областном центре появились новые микрорайоны, из-за этого возник дисбаланс в округах. ЦИК рекомендовал принять новую схему их границ, но власти это проигнорировали, сказал он.

Похожая ситуация, констатировал Лебедев, сложилась в четырех районах, но он является жителем Ленинского, поэтому требует отмены нарезки округов именно в нем. Если иск суд удовлетворит, выборы отложат, зато депутаты будут ближе к своим избирателям, заявил он.

Лебедев идет на выборы главы региона как самовыдвиженец. Всего к настоящему моменту о намерении побороться за этот пост заявили 14 человек.

Источник превью: Правда.ру

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