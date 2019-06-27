Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Муниципальные выборы в Петербурге могут быть отменены. Такого развития событий не исключает глава ЦИК Элла Памфилова.



Элла Памфилова высказалась против досрочного голосования на муниципальных выборах в Петербурге

По ее словам, она поручила специалистам в области права проработать такую возможность, если не удастся "остановить безобразие", которое творится в северной столице.

На избирательные комиссии муниципальных образований города поступает одна жалоба за другой. Желающие принять участие в выборах говорят, что не могут подать документы из-за искусственных очередей и из-за того, что избиркомы скрывают информацию об объявлении сроков избирательной кампании.

Горизбирком намерен через суд привлекать к ответственности виновных в невыполнении решений ЦИК о процедуре назначения выборов. Он уже обратился в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав их участников.

Источник превью: сайт ЦИК

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