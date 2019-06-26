Зюганов заявил, что точно не знает, как распределились голоса на выборах в 1996 году

В настоящее время уже нельзя абсолютно точно определить, как распределились голоса на выборах президента страны в 1996 году. Об этом заявил в среду Геннадий Зюганов.



Зюганов попросил Путина за Грудинина: «Одернуть нахалов и распустить ЦИК»

По его словам, этого никто не может знать, поскольку все бюллетени через полгода были уничтожены, а главу ЦИК Николая Рябова отправили послом в Чехию.

Лидер КПРФ отметил, что долго судился из-за допущенных тогда нарушений, но это слишком дорого, к тому же он в итоге понял, что справедливости не добьется.

Политик рассказал ТАСС, что информация о том, что тогда выиграл он, появилась только через 2-3 года. Ситуацию обсуждали с очень опытными людьми, а потом "пошли на губернаторские выборы", добавил он.

По словам лидера коммунистов, благодаря его поддержке в различных регионах выборы выиграли более 40 кандидатов от КПРФ. "В 96-м мы приняли верное решение", - заключил он.

Источник превью: сайт КПРФ

Читайте также:

Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде