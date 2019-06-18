Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к руководству страны с предложением представить председателя КПРФ Геннадия Зюганова к государственной награде высшей степени отличия.
В своем письме политик указал, что лидер коммунистов неоднократно инициировал общественно значимые законопроекты, направленные на защиту прав граждан.
Выступая на открытии выставки к 75-летию Зюганова, он отметил, что юбиляр прошел абсолютно через все эпохи в истории современной России, в том числе и самые сложные.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь обратил внимание на умение лидера КПРФ отыскивать компромиссы и не доводить ситуацию до конфликта, хотя он и находится много лет у руля оппозиционной партии. Зюганов прошел со своей страной весь непростой путь изменений и вызовов, добавил Володин.
На выставке представлены фотографии из личного архива Зюганова, награды, отражены основные этапы карьеры.
Источник превью: Правда.ру
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Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.