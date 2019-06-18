Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к руководству страны с предложением представить председателя КПРФ Геннадия Зюганова к государственной награде высшей степени отличия.



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В своем письме политик указал, что лидер коммунистов неоднократно инициировал общественно значимые законопроекты, направленные на защиту прав граждан.

Выступая на открытии выставки к 75-летию Зюганова, он отметил, что юбиляр прошел абсолютно через все эпохи в истории современной России, в том числе и самые сложные.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь обратил внимание на умение лидера КПРФ отыскивать компромиссы и не доводить ситуацию до конфликта, хотя он и находится много лет у руля оппозиционной партии. Зюганов прошел со своей страной весь непростой путь изменений и вызовов, добавил Володин.

На выставке представлены фотографии из личного архива Зюганова, награды, отражены основные этапы карьеры.

Источник превью: Правда.ру

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