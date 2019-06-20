Депутат Госдумы Виктор Карамышев, который сегодня был избран мэром Курска, заявил, что его первоочередная цель - обеспечение лидерских позиций города по уровню развития человеческого потенциала и качества жизни населения в Центральной России.
Он отметил, что для ее достижения необходима модернизация образования, системы соцподдержки, совершенствование трудовых отношений.
В числе главных задач Карамышев обозначил также избавление бюджета от долгов, решение транспортной проблемы, вопросов ЖКХ, организацию качественного досуга местных жителей.
Напомним, весной Николай Овчаров, который возглавлял Курск в течение 11 лет, покинул свой пост. Горсобрание объявило конкурс на отбор кандидатов, в финал вышли депутат Госдумы Виктор Карамышев и глава Железнодорожного округа Андрей Телегин.
20 июня в горсобрании за Карамышева проголосовали 29 человек, за его конкурента - ни одного. Два бюллетеня признали недействительными.
Источник превью: официальный сайт Виктора Карамышева
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