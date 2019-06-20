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Новый мэр пообещал Курску лидерские позиции по качеству жизни в Центральной России

Политика » Власть print

Депутат Госдумы Виктор Карамышев, который сегодня был избран мэром Курска, заявил, что его первоочередная цель - обеспечение лидерских позиций города по уровню развития человеческого потенциала и качества жизни населения в Центральной России.


Врио губернатора Курской области Роман Старовойт: «Наша задача – решить проблемы, которые будут тормозить нацпроект «Безопасные и качественные дороги»

Он отметил, что для ее достижения необходима модернизация образования, системы соцподдержки, совершенствование трудовых отношений.

В числе главных задач Карамышев обозначил также избавление бюджета от долгов, решение транспортной проблемы, вопросов ЖКХ, организацию качественного досуга местных жителей.

Напомним, весной Николай Овчаров, который возглавлял Курск в течение 11 лет, покинул свой пост. Горсобрание объявило конкурс на отбор кандидатов, в финал вышли депутат Госдумы Виктор Карамышев и глава Железнодорожного округа Андрей Телегин.

20 июня в горсобрании за Карамышева проголосовали 29 человек, за его конкурента - ни одного. Два бюллетеня признали недействительными.

Источник превью: официальный сайт Виктора Карамышева

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