Главой Курска избран депутат Госдумы Виктор Карамышев. Такое решение сегодня приняло единогласно горсобрание.
В финальном туре соперником Карамышева был глава Железнодорожного округа города Андрей Телегин. Голосование было тайным, парламентария поддержали 29 человек, Телегина никто. Два бюллетеня признали недействительными.
Напомним, в начале апреля депутаты приняли досрочную отставку главы города Николая Овчарова и объявили конкурс по отбору кандидатур на эту должность. Всего в нем участвовали 4 человека.
Виктор Карамышев родился 17 декабря 1966 года в селе Грязное Советского района Курской области. Он состоит в "Единой России", депутатом ГД является с осени 2017-го. До этого работал в Курской облдуме.
Овчаров возглавлял городскую администрацию 11 лет. После его ухода около месяца обязанности мэра исполнял Сергей Малахов, но он также подал заявление об отставке. C 21 мая пост занимал замглавы горадминистрации Николай Цыбин.
Источник превью: сайт Госдумы
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