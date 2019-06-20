Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска

Главой Курска избран депутат Госдумы Виктор Карамышев. Такое решение сегодня приняло единогласно горсобрание.



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В финальном туре соперником Карамышева был глава Железнодорожного округа города Андрей Телегин. Голосование было тайным, парламентария поддержали 29 человек, Телегина никто. Два бюллетеня признали недействительными.

Напомним, в начале апреля депутаты приняли досрочную отставку главы города Николая Овчарова и объявили конкурс по отбору кандидатур на эту должность. Всего в нем участвовали 4 человека.

Виктор Карамышев родился 17 декабря 1966 года в селе Грязное Советского района Курской области. Он состоит в "Единой России", депутатом ГД является с осени 2017-го. До этого работал в Курской облдуме.

Овчаров возглавлял городскую администрацию 11 лет. После его ухода около месяца обязанности мэра исполнял Сергей Малахов, но он также подал заявление об отставке. C 21 мая пост занимал замглавы горадминистрации Николай Цыбин.

Источник превью: сайт Госдумы

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