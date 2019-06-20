Депутат Госдумы Олег Шеин подверг резкой критике предложение члена Совфеда Лилии Гумеровой о введении элементов ЕГЭ в начальной школе. Он назвал его вредительским.
По словам парламентария, ЕГЭ - это стресс, нельзя в него погружать маленьких детей. Кроме того, в таком виде экзамена "отсутствует логика человеческого творчества", добавил он, а в младших классах мышление должно работать очень живо.
По мнению Шеина, нужно вернуться к обычному формату экзаменов.
Идею раскритиковал и депутат ГД Борис Чернышев. "Давайте сразу с рождения ребенка предусмотрим элементы ЕГЭ и протестируем их на детях или внуках этого сенатора", - сказал он Regions.ru. Парламентарий добавил, что если будут положительные итоги, такую практику можно вводить по всей стране.
По словам Чернышова, сейчас школьники зачастую с 8-го класса перестают учиться и только готовятся к ЕГЭ, а Гумерова предлагает, чтобы они перестали получать общее образование уже с 1-го класса.
Источник превью: сайт Госдумы
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