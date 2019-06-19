Задания ЕГЭ и ОГЭ решили сделать индивидуальными

Недавно правительство подготовило доклад для Совфеда о новой политике в сфере образования. По мнению властей, новые правила уменьшат риск жульничества и списывания. Государственные экзамены хотят перенести в компьютерную форму.



Почти тысячу школьников в этом году поймали за списыванием во время ЕГЭ / Новости от 25.10.2018 18:33

Более того, задания на ОГЭ и ЕГЭ станут индивидуальными для каждого выпускника. В докладе не говорится о точных сроках реализации плана. На данный момент государственные экзамены пишут от руки обычной гелевой ручкой на специальном бланке. Затем тестовые задания проверяет компьютер после сканирования. Творческие задания берут на проверку эксперты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о школьнике из Астрахани, который по непонятным причинам получил 0 баллов на ЕГЭ по математике. Сканер просто не смог отсканировать его работу, хотя она была написана по всем правилам. Школьнику предложили переписать работу, либо проверить вручную.

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