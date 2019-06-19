ВЦИОМ: лишь 2% россиян хорошо знают о нацпроектах

34% россиян слышали о нацпроектах, разработанных кабмином в прошлом году, при этом хорошо о них знают и готовы узнавать больше лишь 2%. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.



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Он добавил, что 41% опрошенных вообще не попадалась информация о нацпроектах, 40% регулярно о ней узнают.

Участникам исследования задавался также прямой вопрос, нужно ли выделять какие-то приоритетные сферы и направлять деньги на их совершенствование. Более половины респондентов ответили положительно.

Сегодня эту тему уже поднимала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, только 44% жителей РФ что-то слышали о нацпроектах, 7% реально представляют себе, что это такое.

Позже это подтвердил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он констатировал, что обращения многих россиян на прямую линию с президентом демонстрируют, что жители страны мало информированы о нацпроектах.

Источник превью: Правда.ру

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