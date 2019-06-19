В Кремле подтвердили недостаточную осведомленность россиян о нацпроектах

Обращения многих россиян в преддверии прямой линии с президентом демонстрируют, что жители страны недостаточно информированы о нацпроектах. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



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Он констатировал, что по теме нацпроектов поступило достаточно много вопросов. Уровень понимания оставляет желать лучшего, добавил представитель Кремля и призвал СМИ больше об этом "писать, объяснять, анализировать".

Ранее в среду об этом же говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, установлено, что только 44% россиян что-то слышали о нацпроектах, всего лишь 7% представляют себе, что это такое.

Говоря о важности нацпроектов, Матвиенко добавила, что они послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с потребностями людей. Их цель - улучшить уровень жизни населения.

Источник превью: Facebook

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