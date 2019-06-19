Обращения многих россиян в преддверии прямой линии с президентом демонстрируют, что жители страны недостаточно информированы о нацпроектах. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он констатировал, что по теме нацпроектов поступило достаточно много вопросов. Уровень понимания оставляет желать лучшего, добавил представитель Кремля и призвал СМИ больше об этом "писать, объяснять, анализировать".
Ранее в среду об этом же говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, установлено, что только 44% россиян что-то слышали о нацпроектах, всего лишь 7% представляют себе, что это такое.
Говоря о важности нацпроектов, Матвиенко добавила, что они послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с потребностями людей. Их цель - улучшить уровень жизни населения.
Источник превью: Facebook
Читайте также:
Хазин: Нацпроекты Путина появились потому, что у правительства Медведева нет программ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".