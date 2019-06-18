Кремль подтвердил проработку вопроса введения электронных виз для въезда в РФ

Российский лидер Владимир Путин дал поручение обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в нашу страну.



Электронную визу обещают запустить по всей России в течение двух лет

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, вопрос находится в пророботке, поручение дано главе кабмина, директору ФСБ, министрам иностранных дел и внутренних дел.

Электронные визы будут однократными и краткосрочными - до 16 дней. При этом их обладатели смогут посещать РФ с различными целями - туризм, деловые поездки и т.д.

Сейчас по однократной бесплатной электронной визе можно въехать на 8 дней только на территорию Дальнего Востока и только гражданам 18 стран, в частности, Индии, Ирана, Японии. Со следующего месяца подобный порядок начнет работать для Калининградской области.

За общероссийскую электронную визу придется заплатить. Предполагается, что стоить она будет до $50.

Источник превью: сайт Кремля

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