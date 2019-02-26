Иностранцы из дружественных государств смогут находиться в России две недели без визы

В Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект, который разрешит иностранцам пребывать две недели на территории России без въездной визы.

Один из авторов законопроекта Сергей Миронов считает, что инициатива позволит зарубежным гостям более детально ознакомиться с Россией. Миронов отмечает, что эта мера жизненно необходима России на фоне ее притеснения антироссийскими санкциями.

Примечательно то, что авторы законопроекта хотят разрешить пребывать в течение двух недель на территории России только иностранцам из дружественных государств. Какие именно страны будут расцениваться как дружественные решит правительство России. Депутаты предлагают внести в этот список Австрию, Германию и Италию за их поддержку проекта "Северный поток-2".

Депутаты также отметили прошедший в России Чемпионат мира по футболу-2018, за время которого иностранные туристы посетили более десяти российских городов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Санкт-Петербург занял первое место в списке самых лучших российских городов для туризма.

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