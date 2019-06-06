Лавров объяснил, почему Путин обязан поддерживать ядерные силы в боеспособном состоянии

Глава МИД Сергей Лавров объяснил, почему российский лидер Владимир Путин обязан поддерживать стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии.



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Он выразил уверенность, что в противном случае нельзя обеспечить суверенитет и уважение к своей стране, и это доказала история последних десятков лет.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что говорить о возможности ядерной войны не нужно. Однако, по его словам, США не оставляют выбора нашей стране, так как решили, что могут всему миру навязывать свои порядки.

Пацифизм - это хорошо, но он не должен быть равен пораженчеству, уверен Лавров. Он не считает правильной фразу о том, что если хочешь мира, надо готовится к войне, но, безусловно, нужно быть защитить свое государство.

Министр также заявил РБК, что РФ предложила Штатам принять совместное заявление о недопустимости и неприемлемости ядерной войны, но американская сторона пока на это не ответила.

Источник превью: сайт МИД РФ

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