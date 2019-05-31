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Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США

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Россия не проигнорирует агрессивные заявления США, препятствующие развитию партнерских отношений Москвы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 


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"И то, что США в своих доктринальных документах объявили Россию и противником, и врагом, и постоянно официально заявляют, что нас надо урезонить, в том числе допуская некие превентивные военные меры - конечно, мы не можем это пропускать мимо ушей", - сказал министр, передает агентство "РИА Новости". 

Глава российского МИД обратил внимание коллег из Японии на то, что подобная агрессивная риторика США сопровождается подтверждением "фундаментального характера военного союза со Штатами" со стороны японского руководства. 

"Сопоставьте эти два факта воедино - и вы поймете, в чем заключается для нас здесь проблема", - подчеркнул министр. 

Напомним, накануне глава военной разведки США Роберт Эшли обвинил Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. По его словам, Москва не ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

Как пояснил Лавров, "бредовость этих домыслов" была обозначена представителями Организации по запрещению ядерных испытаний и "уважаемыми авторитетными экспертами в самих Соединенных Штатах". 

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Темы США враг МИД РФ Россия Лавров агрессия риторика
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