Бывший председатель правительства Самарской области Александр Нефедов стал депутатом губернской думы. Мандат в конце мая из-за семейных обстоятельств сдал единоросс Сергей Денщиков.
В сентябре 2016 года на выборах в СГД Нефедов прошел по списку "ЕР", но отказался от мандата. С 2012-го он был главой регионального правительства, две недели назад добровольно ушел в отставку и подал заявление об отсутствии ограничения для занятия новой должности.
Избирком принял решение его зарегистрировать.
В настоящее время обязанности председателя правительства области исполняет Виктор Кудряшов.
Александр Нефедов продолжит работу в качестве советника губернатора. Отметим, вице-губернатором он был более 10 лет при четырех главах региона. В партии власти состоит с 2005 года.
Фото превью: Pravda.ru
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