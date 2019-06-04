Отказавшийся ранее от мандата экс-глава самарского правительства стал депутатом

Бывший председатель правительства Самарской области Александр Нефедов стал депутатом губернской думы. Мандат в конце мая из-за семейных обстоятельств сдал единоросс Сергей Денщиков.



Саратовский депутат, критиковавший пенсионную реформу, о том, кто и зачем обвинил его в экстремизме

В сентябре 2016 года на выборах в СГД Нефедов прошел по списку "ЕР", но отказался от мандата. С 2012-го он был главой регионального правительства, две недели назад добровольно ушел в отставку и подал заявление об отсутствии ограничения для занятия новой должности.

Избирком принял решение его зарегистрировать.

В настоящее время обязанности председателя правительства области исполняет Виктор Кудряшов.

Александр Нефедов продолжит работу в качестве советника губернатора. Отметим, вице-губернатором он был более 10 лет при четырех главах региона. В партии власти состоит с 2005 года.

Фото превью: Pravda.ru

Читайте также:

Новосибирский депутат, заявившая о мэрских амбициях, вышла из ЛДПР из-за расхождения во взглядах