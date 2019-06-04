Новосибирский депутат, заявившая о мэрских амбициях, вышла из ЛДПР из-за расхождения во взглядах

Депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева, ранее заявившая о намерении побороться за пост главы столицы региона, вышла из партии ЛДПР.
В соцсети "ВКонтакте" она напомнила, что была членом партии 8 лет, но сейчас их точки зрения на многие политические вопросы разошлись. Заявление написано, более подробно о своих мотивах и дальнейших планах депутат пообещала рассказать на пресс-конференции.
Отметим, о желании принять участие в выборах мэра Новосибирска Украинцева заявила еще в декабре 2018-го. Тогда представители ЛДПР предложили лидеру партии Владимиру Жириновскому выдвинуть самого молодого депутата ЗС.
Дарья Украинцева прошла в ЗСНО в 2015 году. Ее муж Игорь Украинцев ранее был депутатом облсовета Кемеровской области и баллотировался в губернаторы от ЛДПР. В этого году он возглавил новосибирское отделение "Зеленых".
Выборы градоначальника состоятся в Новосибирске 8 сентября. Полномочия мэра Анатолия Локтя истекли еще 22 апреля.
Фото превью: ВКонтакте
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