Мэр-единорос запретил первомайское шествие коммунистов в Туле

В связи с этим члены тульского обкома КПФ решили подать иск в суд на администрацию города. Секретарь обкома Михаил Федотов отметил слабое знание юриспруденции сотрудниками администрации мэра Евгения Авилова.
Мэрия в своем отказе отметила, что КПРФ нарушила сроки подачи уведомления о проведении первомайского праздника, поскольку заявила о нем за 16 дней. В связи с этим Федотов апеллирует к постановлению Верховного суда, которым устанавливается, что "день подачи уведомления и день митинга не учитываются, а между ними должно быть от 10 до 15 дней.
«Считаем отказ незаконным, будем оспаривать данное решение в суде. Также с утра было подано новое уведомление о митинге и шествии», — заявила секретарь обкома по организационно-партийной и кадровой работе Надежда Грибанова.
Любопытно, что "Единая Россия" за все время своего существования не подарила россиянам ни одного значимого праздника. Введенное по ее инициативе празднование Дня народного единства в последние годы воспринимается как обычный дополнительный идеологический выходной.
Может, поэтому мэр-единорос и на начал бороться с коммунистами таким вот странным образом. Необходимо отметить, что Евгений Аветилов награжден орденом "За веру и верность", как отмечается на странице, посвященной ему, в Википедии.
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