Россия не будет выплачивать "Укрнафте" компенсацию за крымские заправки

В Министерстве юстиции России рассказали, что не признают решение Международного арбитражного суда о выплате $44 млн "Укрнафте". Представители Минюста отмечают, что российская сторона не участвовала в рассмотрении дела.



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"Поскольку у Международного арбитражного суда нет юрисдикции для рассмотрения данного дела, Россия не признает вынесенный им вердикт. В связи с этим, Российская Федерация не будет выплачивать так называемую "компенсацию". Более того, представителей России даже не удосужились пригласить на заседание суда", — заявили в Минюсте РФ.

Также в ведомстве сообщили, что они не получали по официальным каналам решение по иску компании "Укрнафта".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Международный арбитражный суд в Гааге постановил Российской Федерации выплатить "Укрнафте" компенсацию в размере 44 миллионов долларов из-за 16 заправочных станций, которые перешли под контроль РФ после присоединения Крыма.

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