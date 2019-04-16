Россию обязали компенсировать "Укрнафте" стоимость заправок в Крыму

Международный арбитражный суд постановил Российской Федерации компенсировать стоимость автозаправок "Укранафте". Сумма компенсации составляет 44 миллиона долларов. Также Россию обязали оплатить арбитражные издержки в размере 3,5 миллионов долларов.



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Напомним, после проведения референдума и присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации "Укрнафта" лишилась 16 автозаправочных станций на территории полуострова. Все заправки перешли в госсобственность России. Компания подала иск в Международный арбитражный суд сославшись на договор между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

По решению суда, с 22 апреля 2014 года на объем компенсации начисляется процент за неуплату. На данный момент сумма процентных взысканий приблизилась к 5,5 миллионам долларов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Украине ходили слухи о назначении главой "Укрнафты" Евгения Чичваркина. Об этом сообщали ряд украинских СМИ со ссылкой на ближайшее окружение Петра Порошенко.

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