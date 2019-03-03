В Госдуму внесли законопроект о создании реестра "недобросовестных родителей"

Законопроект, подразумевающий создание в России общего реестра граждан, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна, внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован на сайте правительства России.

Проект закона был разработан Министерством просвещения РФ в 2017 году. В ведомстве подчеркивали, что несмотря на запрет усыновления или опекунства ребенка гражданами, которые лишены или ограничены в родительских правах, на практике подобные случаи все же происходят. Виной тому сотрудники министерства назвали отсутствие эффективного механизма обмена информацией между компетентными органами.

"Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается создать персональный список таких лиц и уточнить порядок обмена этой информацией между различными ведомствами разных регионов России. Также будет расширен список обязательной информации, которая содержится в государственном банке данных о детях-сиротах.

Авторы документа заключают, что предложенные изменения в законодательство позволят исключить случаи передачи детей на воспитание недобросовестным родителям.

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