Советник президента США пообещал создать коалицию для свержения Мадуро

Советник президента США по вопросами национальной безопасности Джон Болтон заявил о намерении Вашингтона создать международную коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом он рассказал в интервью агентству CNN.

Коалиция объединит всех противников "нелегитимного" президента Николаса Мадуро, признающих законным главой республики лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Я бы хотел видеть настолько широкую коалицию, насколько мы можем собрать, чтобы сменить весь этот режим. Мы обязательно попытаемся это сделать", - сказал Болтон.

Советник американского президента также добавил, что США не оставят попыток свергнуть "преступный и коррумпированный режим диктатора Мадуро".

Напомним, Хуан Гуайдо, провозгласивший себя "временным президентом" Венесуэлы, на данный момент находится в Колумбии. Официальные власти страны заявили, что если он попытается вернуться в страну, то будет немедленно задержан. Оппозиционеру грозит 30-летний тюремный срок за "сокрытие от правосудия". Сам Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу, он призвал своих сторонников готовиться ко всеобщей мобилизации.

Вице-президент республики Делси Родригес в интервью российскому телеканалу RT назвала Гуайдо "посмешищем, который устраивает цирк на международном уровне" и добавила, что ей стыдно за этого человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine назвали заявления и призывы Гуайдо подтверждением его беспомощности.

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