Песков прокомментировал работу своей дочери в Европарламенте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу своей дочери в Европарламенте "обычной практикой обычной студентки", об этом сообщает агентство ТАСС.
"Здесь речь идет об обычной студентке и об обычной практике", - сказал Песков. Он также добавил, что этот вопрос не относится к его работе и служебным обязанностям, и поэтому он не хотел бы давать по нему какие-либо другие комментарии.
По словам французского евродепутата Эмерика Шопрада, дочь пресс-секретаря российского президента проходит стажировку на общих основаниямх, как и другие стажеры. Она не располагает доступом к закрытой информации или закрытым встречам депутатов, а выполняет лишь офисную работу. Заработная плата во время стажировки составляет около 1 тысячи евро в месяц.
Напомним, что депутаты Европарламента от стран Прибалтики расценили факт стажировки дочери Дмитрия Пескова, как "угрозу информационной безопасности" и "позор для Европарламента".
Ранее "Правда.Ру" писала о жалобах дочери пресс-секретаря президента России на депрессию. По словам девушки, многие дети, у которых "все есть", жалуются на этот недуг. Елизавета Пескова добавила, что чувствует "пустоту внутри", а подписчики, лайки и одобрение в социальных сетях - лишь способ заполнить этот самый "пробел".
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