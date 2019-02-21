Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его установок

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин недоволен эффективностью выполнения его установок по защите бизнеса от необоснованного преследования.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так, Дмитрий Песков отметил, что по итогам вчерашнего послания президента Российской Федерации Федеральному собранию будут даны новые поручения по решению этого вопроса. По словам пресс-секретаря главы государства, формулировки Владимира Путина предельно конкретны. При всем желании, уверен Дмитрий Песков, их нельзя трактовать двояко.
Напомним, что с посланием Федеральному собранию глава Российской Федерации Владимир Путин выступил вчера, 20 февраля. В ходе своего выступления Путин обратился к правительству Российской Федерации с просьбой внимательно проанализировать ситуацию с уголовными делами в отношении предпринимателей и представить соответствующие предложения. Глава государства отметил, что бизнесмены не должны работать в условиях постоянного риска и страха.
Примечательно, что подавляющее большинство россиян считает, будто в стране невозможно вести бизнес честно и открыто. Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала об этом. В то же время почти все опрошенные признались, что относятся к частным предпринимателям положительно.
Также "Правда.Ру" писала о том, что в своем обращении Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал увеличить социальные выплаты, чтобы возобновить естественный приток населения.
Рассказал глава Российской Федерации и о новых видах вооружения. "Правда.Ру" также писала об этом. Так, Владимир Путин анонсировал новые подводные ракеты-носители и гиперзвуковые морские ракеты.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин пообещал скорое и резкое повышение уровня жизни россиян. По его словам, положительные тенденции граждане страны ощутят на себе уже в этом году.
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