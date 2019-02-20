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Россияне отказались верить в честный русский бизнес

Общество

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел любопытное исследование. Социологи выяснили, как граждане Российской Федерации относятся к частным предпринимателям и верят ли в существование честного бизнеса в стране.

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Так, делится полученными данными ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян — 62 % — не верят, что в современной России можно вести честный бизнес. Треть опрошенных — 34 % — считают, что вести предпринимательскую деятельность в стране можно честно и открыто.

Примечательно, что почти все опрошенные — 89 % — признались социологам, что относятся к частным предпринимателям лояльно или же положительно. Лишь 6 % граждан РФ заявили, что не доверяют бизнесменам и относятся к ним негативно.

Специалисты из ВЦИОМ спросили россиян, имели ли они когда-нибудь собственное дело. Так, оказалось, что 10 % россиян так или иначе пробовали вести свой бизнес. Любопытно, что в далеком 1991 году частным предпринимательством занимались лишь 2 % жителей страны, а, например, в 2013 году — уже 5 %.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин готовит послание к Федеральному собранию. Анонимные источники в российском правительстве рассказали средствам массовой информации, что речь в обращении главы государства пойдет в основном о Белоруссии, Японии и Курильских островах.

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