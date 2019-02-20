Путин рассказал о новых видах вооружений

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о новых видах оружия, что уже в скором времени попадет в распоряжение российской армии.
Так, глава государства заявил, что проектируемая на сегодняшний день российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 махов. Дальность же полета новой ракеты, отметил Владимир Путин, будет достигать тысячи километров.
Президент России также отметил, что строительство российской гиперзвуковой морской ракеты "Циркон" — "перспективной новинки", по словам Путина — будет закончено в ранее запланированные сроки.
Также глава Российской Федерации отметил, что уже весной этого года на вооружение российского Военно-морского флота поступит первая подлодка-носитель "Посейдон". А уже к 2027 году, поделился Владимир Путин, в составе российского флота будет сразу несколько десятков подобного рода подлодок.
Примечательно, что в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин также рассказал, зачем современной России оружие. Так, заявил Путин, РФ "вынуждена" создавать новые виды оружия и развертывать их против тех государств, что угрожают безопасности страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию пообещал скорые изменения в жизни россиян. Положительные подвижки, объявил глава государства, жители страны почувствуют уже в текущем году.
Также "Правда.Ру" писала о том, что в своем обращении Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал увеличить социальные выплаты, чтобы возобновить естественный приток населения.
Фото: kremlin.ru.
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