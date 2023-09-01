Экстрасенс назвал паранормальные места в России, куда лучше не приезжать

1:59 Your browser does not support the audio element. Непознанное

На фоне растущего интереса к паранормальным явлениям, эзотерике и мистике многие туристы мечтают посетить места, обросшие таинственной славой. Однако экстрасенс Алексей Гришин предостерегает, что такие экскурсии могут закончиться неблагоприятно, и назвал три места, которые следует избегать.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По его мнению, не стоит направляться к мысу Бесов Нос в Карелии, известному своими загадочными изображениями на камнях. Он утверждает, что здесь возможны изменения в восприятии времени, и туристов, посещающих это место, могут преследовать несчастья.

"Здесь можно найти изображение беса. Его фигура разорвана трещиной, а в полости рта есть углубление. В прошлом, здесь, возможно, проводились обряды жертвоприношения, и даже монахи Муромского монастыря обратились к руке беса, помеченной христианским крестом", — пояснил Гришин.

Экстрасенс также рекомендует избегать посещения Плещеева озера в Ярославской области. Жители города Переславль-Залесский иногда сталкиваются с необъяснимым молочно-белым туманом, который приводит к галлюцинациям и затрудняет ориентацию. Такие моменты могут оказаться магическими разломами, переносящими человека в потусторонний мир, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, Гришин предостерегает туристов от поездок в Ловозерские тундры в Мурманской области. Он сообщает, что в этом регионе люди часто испытывают психологические расстройства и даже теряют рассудок.

"Существует убеждение, что в этом месте существует опасный разлом реальности. Сюда даже отправлялись специалисты, которые фиксировали множество случаев психозов. Это место, пропитанное паранормальными силами, и время от времени здесь исчезают люди", — добавил экстрасенс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

8 АНОМАЛЬНЫХ МЕСТ РОССИИ, КУДА ЛУЧШЕ не ХОДИТЬ