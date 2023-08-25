Ученый рассказал о влиянии звезд на здоровье: Роль ретроградного Меркурия

2:17 Your browser does not support the audio element. Непознанное

До 15 сентября происходит астрономический феномен — ретроградное движение планеты Меркурий, сообщает aif.ru.

Фото: search.creativecommons

Астрологи считают, что это может оказать воздействие на человека, но какое именно и как это происходит?

Что такое ретроградный Меркурий? Ретроградное движение (от латинского retrogradus — "движущийся назад") — это кажущееся обратное движение планеты на небосклоне, когда она временно движется с востока на запад, в противоположном направлении к её обычному движению.

Каждый день планеты обычно двигаются вокруг Солнца с запада на восток, сопровождая обращение Земли. Однако периодически планета может показаться так, будто она движется задом наперёд или "пятится" с востока на запад. Это обусловлено разницей в скоростях и расстояниях, на которых планеты двигаются относительно Земли и Солнца.

В соответствии с астрологическими учениями, ретроградный Меркурий может оказать воздействие на общее состояние и поведение людей.

Интересно отметить, что врачи иногда сталкиваются с ситуациями, когда люди начинают плохо себя чувствовать именно в период определенных опасных дней, которые были предсказаны астрологами.

Иногда человеческая тенденция к эгоцентризму заставляет нас думать, что даже звезды вращаются вокруг нас. Возможно, именно по этой причине многие верят в различные астрологические прогнозы, связанные с судьбой, счастьем и здоровьем.

"Астрология" переводится с латинского как "знание о звездах". Эта дисциплина существовала задолго до времен Галилея и Ньютона, пока не превратилась в астрономию — науку о звездах.

Так же, как химия выросла из алхимии. Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, подчеркивает:

"Сравните обе дисциплины, и станет ясно, как нелепо верить в астрологию".

Таким образом, не стоит слишком беспокоиться из-за ретроградного Меркурия или других астрологических феноменов. Более разумно следить за своим здоровьем, придерживаться рекомендаций врачей и не забывать о реальных факторах, влияющих на нашу жизнь.

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