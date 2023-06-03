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Летчики фиксируют неопознанные объекты над зоной СВО

1:58
Непознанное

Российский военный лётчик Алексей (данные есть у редакции) рассказал собкору Pravda.Ru, что он и его коллеги "не раз замечали воздушные объекты, совершавшие необъяснимые с точки зрения физики динамические маневры над зоной боевых действий". Обыватели, чаще всего, называют это "НЛО над Украиной".

Летчики фиксируют неопознанные объекты над зоной СВО
Фото: Youtube: Пентагон рассекретил встречи с НЛО над зоной боевых действий

Он попросил не называть это "пришельцами", но констатировал — над местами тяжелейших боев появлялись и статически зависали на высоте от 10 до 12 километров объекты размером "примерно метров пять". Также они совершали снижения до 6 км или маневры с места со скоростью 2-3 Маха (скорость звука).

"Объекты фиксировались визуально и радаром - это не оптический эффект, думаю есть у кого-то на средствах фото- и видеоконтроля. Мы, конечно, обсуждали между собой (такие встречи), но сейчас там не до того, поверьте", — поделился летчик, добавив, что обладающие фотоспутниками страны могли зафиксировать такие объекты.

По его словам, если без уфологии, это могли какие-нибудь новые дроны (наши или наоборот). В конце-концов, "висеть" могли и аэростаты.

Ранее тайваньский исследователь Скотт Уаринг, ссылаясь на фото- и видеозаписи украинских очевидцев сообщил о появлении "значительного количества неопознанных объектов" над Украиной и зоной боевых действий.

Также журналисты DailyStorm цитировали уральского исследователя аномальных явлений Алексея Королева, предположившего - "что бы это не было, оно ведет мониторинг и прилетает туда, где что-то происходит".

В 2022 году на слушаниях в конгрессе США Пентагон показал видео "НЛО", пролетающих над зонами боевых действий на Ближнем Востоке — кадры со слушаний опубликовали NYP и HoustonHerald.

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ИноСМИ показали НЛО над Киевом и зоной СВО
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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