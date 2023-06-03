Российский военный лётчик Алексей (данные есть у редакции) рассказал собкору Pravda.Ru, что он и его коллеги "не раз замечали воздушные объекты, совершавшие необъяснимые с точки зрения физики динамические маневры над зоной боевых действий". Обыватели, чаще всего, называют это "НЛО над Украиной".
Он попросил не называть это "пришельцами", но констатировал — над местами тяжелейших боев появлялись и статически зависали на высоте от 10 до 12 километров объекты размером "примерно метров пять". Также они совершали снижения до 6 км или маневры с места со скоростью 2-3 Маха (скорость звука).
"Объекты фиксировались визуально и радаром - это не оптический эффект, думаю есть у кого-то на средствах фото- и видеоконтроля. Мы, конечно, обсуждали между собой (такие встречи), но сейчас там не до того, поверьте", — поделился летчик, добавив, что обладающие фотоспутниками страны могли зафиксировать такие объекты.
По его словам, если без уфологии, это могли какие-нибудь новые дроны (наши или наоборот). В конце-концов, "висеть" могли и аэростаты.
Ранее тайваньский исследователь Скотт Уаринг, ссылаясь на фото- и видеозаписи украинских очевидцев сообщил о появлении "значительного количества неопознанных объектов" над Украиной и зоной боевых действий.
Также журналисты DailyStorm цитировали уральского исследователя аномальных явлений Алексея Королева, предположившего - "что бы это не было, оно ведет мониторинг и прилетает туда, где что-то происходит".
В 2022 году на слушаниях в конгрессе США Пентагон показал видео "НЛО", пролетающих над зонами боевых действий на Ближнем Востоке — кадры со слушаний опубликовали NYP и HoustonHerald.
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