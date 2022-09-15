Читатели New York Post высмеяли Украину из-за кружащих над Киевом НЛО

В небе над Киевом появились НЛО, которые летают целыми группами. Об этом заявили специалисты Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины.

В сообщении учёных отмечается, что неопознанные объекты были зафиксированы сразу с нескольких станций, которые расположены в столице и в населённом пункте Винаровка Киевской области.

НЛО были разделены на два типа: космики, которые представляют из себя светящиеся шары, и фантомы — тёмные объекты, поглощающие свет.

"Мы видим их повсюду. Мы наблюдаем значительное количество объектов, природа которых неясна", — приводит слова украинских учёных New York Post.

Читатели американского издания прокомментировали новость о киевских НЛО и предположили, что Запад поставляет на Украину не только оружие, но и запрещённые вещества.

"Идиотизм поражает", — пишет один из комментаторов.