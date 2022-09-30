Баширов: Запад выбрал Зеленского из-за пророчества Ванги, но ошибся

Запад сделал ставку на Владимира Зеленского в качестве президента Украины в надежде на то, что сбудется пророчество болгарской ясновидящей Ванги. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Эксперт напомнил о словах, которые якобы сказала прорицательница перед смертью: "Только одно останется нетронутым — слава России, слава Владимира".

Это Ванга говорила про нынешние события, полагает аналитик.

Он заметил, что англосаксы решили схитрить и поменять предыдущего лидера Украины Петра Порошенко на Зеленского, чтобы получить главу режима с именем Владимир. Однако судьба посмеялась над ними, они не знали, что у славян есть ещё и отчества, добавил политолог.

"У нас Владимир Владимирович, а на Украине Владимир Александрович. Ну, и про упоминание России не стоит вспоминать", — заключил эксперт в своём Telegram-канале.