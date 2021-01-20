Способности к ясновидению могут проявляться уже в детстве. О том, как объяснить дар ясновидения, и почему именно у детей могут могут быть такие способности, в интервью "Правде.Ру" рассказал экстрасенс, мистик звука, автор методики вокальной медитации Юлий Котов.

"С научной точки зрения никак. Однако, нельзя отменить такую вещь как физика.

Если мы говорим о такой тонкой материи, то нельзя отвергать физику. Физика тоже является тонкой наукой.

У детей более обострённое восприятие тонкого мира, потому что они мыслят не так, как взрослые. Когда мы вырастаем, у нас многие вещи замыливаются. Это связано с тем, что мы живём в обществе.

У детей может проявляться дар ясновидения, также они могут видеть во снах будущее или свои прошлые жизни.

Так же дети могут быть видеть какие-то тонкие сущности — например, души умерших, домовых.

Дети очень восприимчивы именно к духовной структуре, к этой тонкости. Они ощущают, из-за этого видят. Но видят они, возможно, не глазами, а, скорее всего, чувствуют, как мы можем чувствовать ветер, так же они могут ощущать какие-то предметы.

Традиционная наука это, конечно, опровергнет, потому что наука для этого и создана, чтобы опровергать факты тонкого мира. Учёные могут зафиксировать колебания той или иной энергии с помощью тех или иных приборов. По колебаниям они могут узнать, что за сон, либо какие восприятия там идут. Это же тоже своего рода физическая магия, материальная магия, где мы определёнными инструментами пытаемся что-то изъять, понять. Люди пока не могут всё это понять до конца, потому что от нас очень много скрыто", — пояснил собеседник "Правды.Ру".